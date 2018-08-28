Обзоры всех игр футбольной Лиги чемпионов смотрите на tvr.by

БАТЭ постарается выйти в групповую стадию главного Еврокубка. Получится ли - узнаем завтра после ответного матча с ПСВ Эйндховен. А сегодня в 21:50 на спортивном канале встреча киевского "Динамо" и еще одного клуба из Нидерландов - "Аякса".

С этого сезона обзоры всех игр Лиги чемпионов можно найти на нашем сайте tvr.by. Подобная практика была во время чемпионата мира по футболу.