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Обзоры всех игр футбольной Лиги чемпионов смотрите на tvr.by
БАТЭ постарается выйти в групповую стадию главного Еврокубка. Получится ли - узнаем завтра после ответного матча с ПСВ Эйндховен. А сегодня в 21:50 на спортивном канале встреча киевского "Динамо" и еще одного клуба из Нидерландов - "Аякса".
С этого сезона обзоры всех игр Лиги чемпионов можно найти на нашем сайте tvr.by. Подобная практика была во время чемпионата мира по футболу.
Неделю назад в Борисове БАТЭ уступил ПСВ 2:3. Для прохода желто-синим нужно завтра забить минимум дважды.
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