Очередная победа команды Президента

Хоккейная команда Президента Беларуси одержала очередную победу в XIII Республиканских соревнованиях по хоккею с шайбой среди любителей на призы Президентского спортивного клуба.



На льду столичного спорткомплекса "Олимпик Парк" президентская дружина обыграла хоккеистов Гомельской области со счетом 12:4 (6:1, 3:2, 3:1).



