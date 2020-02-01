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Очередная победа команды Президента

Очередная победа команды Президента

Хоккейная команда Президента Беларуси одержала очередную победу в XIII Республиканских соревнованиях по хоккею с шайбой среди любителей на призы Президентского спортивного клуба.

На льду столичного спорткомплекса "Олимпик Парк" президентская дружина обыграла хоккеистов Гомельской области со счетом 12:4 (6:1, 3:2, 3:1).

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