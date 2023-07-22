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Очередная серия проекта "Сыграем вместе!": хоккей на траве

Все меньше времени остается до старта главного спортивного форума года - II Игр стран СНГ. Более двух тысяч атлетов будут бороться за медали в двадцати дисциплинах, в том числе турнире по хоккею на траве. Как раз об этом виде спорта очередная серия проекта АТН "Сыграем вместе!" (Подробности в видео).

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