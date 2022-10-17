Хоккеисты столичного "Динамо" пока без побед в КХЛ, в футболе смена лидера в ЧБ, что еще нового в игровых видах спорта - в "Матчболе"

Очередная смена лидера в футбольном чемпионате страны! На первое место в турнирной таблице возвращается солигорский "Шахтер". А вот хоккеисты столичного "Динамо", к сожалению, пока не остановили серию без побед в Континентальной хоккейное лиге. Что нового в игровых видах спорта - расскажет "Матчбол" со Станиславом Липским (видео).