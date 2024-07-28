Очередной провал на Олимпиаде: тренировку триатлонистов в Сене отменили из-за ухудшения качества воды

Очередной провал на парижской Олимпиаде. Тренировка триатлонистов, запланированная на сегодня в Сене, отменена, сообщили в оргкомитете Игр. Причина - в ухудшении качества воды из-за недавних проливных дождей. Сейчас в реке уровень содержания кишечной палочки и иных опасных для человека бактерий выше пороговых значений. Купание в водоеме запросто может привести к воспалению желудка и кожным заболеваниям. Вместо Сены спортсменам предложили бассейн.

И пока весь мир заслуженно критикует церемонию открытия Олимпиады, новоиспеченный кандидат в президенты США Камала Харрис в своей соцсети заявила, что в восторге от "впечатляющего шоу, всех этих красивых и разнообразных людей". "Америка, вот к чему мы должны стремиться", - призвала кандидат в президенты. Харрис осталась под благоприятным впечатлением от пародии на "Тайную вечерю" и не увидела в церемонии никаких недостатков.