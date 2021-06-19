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Очередной суперматч на групповом этапе Евро-2020
Действующие победители турнира португальцы готовятся к встрече с грозной командой Германии. На старте континентального форума немцы потерпели поражение и собираются реабилитироваться сегодня. Но что на это скажет Криштиану Роналду и компания, узнаем из прямой трансляции на телеканале "Беларусь 5". Начало в 19 часов.
Откроет же программу 9-го игрового дня матч Венгрия - Франция: это также группа F. В вечернем эфире - противостояние квартета Е между сборными Испании и Польши. Все матчи спортивный канал покажет в прямом эфире. Отметим, что это единственный день на Евро, когда берет выходной фан-зона на стадионе "Динамо". А уже завтра снова можно будет насладиться игрой с большого экрана на легендарной площадке.
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