Очередной суперматч на групповом этапе Евро-2020

Действующие победители турнира португальцы готовятся к встрече с грозной командой Германии. На старте континентального форума немцы потерпели поражение и собираются реабилитироваться сегодня. Но что на это скажет Криштиану Роналду и компания, узнаем из прямой трансляции на телеканале "Беларусь 5" . Начало в 19 часов.

Откроет же программу 9-го игрового дня матч Венгрия - Франция: это также группа F. В вечернем эфире - противостояние квартета Е между сборными Испании и Польши. Все матчи спортивный канал покажет в прямом эфире. Отметим, что это единственный день на Евро, когда берет выходной фан-зона на стадионе "Динамо". А уже завтра снова можно будет насладиться игрой с большого экрана на легендарной площадке.

