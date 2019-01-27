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Очередную игру в рамках регулярного сезона Единой Лиги ВТБ проведут сегодня "Цмокі-Мінск"

"Драконы" дома встретятся с одним из лучших баскетбольных клубов Европы - московским ЦСКА. "Цмокі" на последнем месте турнирной таблицы. Начало матча в 15:30.

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