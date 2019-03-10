Очередные медали белорусов на Кубке Европы по метаниям в Словакии

В категории до 23 лет Анастасия Маслова отправила молот на 68 метров и 13 сантиметров - и это серебро! В аналогичной возрастной категории 17-летняя Александра Коньшина показала второй результат среди метательниц копья. 55 метров 27 сантиметров - ее лучшая попытка. Поздравляем девушек!