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Очередные поражения на чемпионате мира по хоккею терпят сборные Великобритании и Италии

Британцы уступают 0:5 финнам, суоми возглавляют группу А. В восьмерке В чехи выходят на третье место после разгрома итальянцев - 8:0, апеннинцы в пяти играх не забросили ни одной шайбы.

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