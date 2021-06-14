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Очередные три поединка ЧЕ-2020 в прямом эфире покажет телеканал "Беларусь 5"
Продолжаем следить за событиями на чемпионате Европы по футболу. Сегодня для любителей игры номер 1 очередные три поединка. Насыщенная программа начнется в 16:00 встречей в группе D между сборными Шотландии и Чехии. Приступят к футбольным разборкам и команды из квартета E.
Сначала сыграют сборные Словакии и Польши, а после померяются силами испанцы и шведы. Все игры в прямом эфире покажет телеканал "Беларусь 5". Также напомним, что на столичном "Динамо" оборудована специальная фан-зона, где можно наслаждаться матчами Евро с большого экрана и расположиться прямо на газоне легендарной арены. Вход бесплатный, но предварительно нужно зарегистрироваться на сайте стадиона.
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