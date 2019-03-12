Очередные участники одной четвертой финала Лиги чемпионов определятся сегодня

"Ювентус" после поражения в Мадриде 0:2 дома попробует по сумме двух матчей все же одолеть "Атлетико". Прямая трансляция этого поединка на телеканале «Беларусь 5» в 22:50. В параллельном матче "Манчестер Сити" сразится с "Шальке". Эту игру покажет "Беларусь 5. Интернет". В 0 часов 50 минут запланирован дневник игрового дня. Напомним, с этого сезона обзоры всех встреч турнира доступны на сайте Белтелерадиокомпании.