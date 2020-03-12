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Один из лучших игроков белорусского футбола - Александр Глеб - завершил свою карьеру
Об этом бывший полузащитник БАТЭ, "Штутгарта", "Арсенала" и "Барселоны" объявил накануне сразу после закрытой премьеры "Наш Hleb". 2-серийный фильм нашей коллеги Анны Эйсмонт покажем и в эфире телеканала "Беларусь 1" 17 марта сразу после "Панорамы". Пока о природной скромности легендарного игрока, о том, что зрители увидят в документальном фильме, расскажет Андрей Козлов.
Состоялась закрытая премьера фильма "Наш Hleb"
Этот вечер с самого начала стал особенным. Ведь центральное событие -
биографического документального фильма Анны Эйсмонт "Наш Hleb", на которую пришли селебрити из мира спорта.Герой фильма появился в компании супруги и своей семьи. Глеб себе не изменил - настроением поделился абсолютно со всеми присутствующими. Позже он даст еще один важный инфоповод.
Светлана Глеб, жена Александра Глеба:
"День и с утра был насыщенный - у нас маленькие детки. В принципе, как всегда. Но он волнуется. Может, не показывает, но волнение присутствует".
Фильм о карьере великого футболиста смотрите 17 марта на "Беларусь 1"
Перед гостями закрытого показа выступили главный герой - Александр Глеби автор фильма - Анна Эйсмонт. Затем все погрузились в увлекательное путешествие по городам и странам, в историю которых ярко вписал свое имя лучший футболист Беларуси в XXI столетии. Трогательных моментов в фильме было достаточно, о чем признавался Глеб уже после просмотра.
Одни из лучших тренеров современности от Венгера до Гвардьолы и звездные партнеры по клубам от Леманна до Фабрегаса стали участниками картины. Александр с Анной побывали в знаковых точках Европы. "Эмирейтс" в Лондоне, база "Штутгарта" и те места, где он становился большим футболистом.
"Карьера в большом футболе завершена". Символично, что эти слова Александр Глеб произнес именно в этот вечер
Почти два часа пролетели незаметно. И после фильма Александр Глеб, который был тронут работой, признался журналистам, что карьера в большом футболе завершена. Символично, что эти слова он произнес именно в этот вечер.
Борисовский БАТЭ, "Штутгарт", "Арсенал", "Барселона", "Вольфсбург", "Бирмингем", вновь БАТЭ и не раз. 80 матчей за национальную сборную и 5 раз статус лучшего футболиста Беларуси. Кроме того, победа в Лиге чемпионов и титулы различных турниров. Мы должны гордиться тем, что видели, как классно играл в футбол, а это вид спорта номер один на планете, Алекс Глеб. Фильм о великой карьере великого футболиста будет показан в
сразу после "Панорамы".
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