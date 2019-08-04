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Один из лучших защитников Беларуси подписал контракт с хабаровским "Амуром"

Об этом сообщает пресс-служба российского клуба. В прошлом сезоне белорусский хоккеист провел в нижегородском "Торпедо". Всего же на счету Коробова в Континентальной хоккейной лиге 304 матча, 66 очков. При положительном коэффициенте полезности плюс пять.

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