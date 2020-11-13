ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ФутболЕдиноборстваБиатлонВолейболГандболПлаваниеХоккейАвтоспортТеннис

Один из самых красивых мячей года забит в Дании

В кубковом матче невероятный гол на добивании после удара через себя оформил до этого неизвестный широкой аудитории Николай Геертсен, выступающий за "Лонгбю". В игре против "Слагелсе" футболист сначала пробил "ножницами" в перекладину. Во время отскока он успел подняться и слету вторым ударом отправил мяч в ворота. Николай стал претендентом на премию Ференца Пушкаша. Она вручается автору самого красивого мяча года.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все