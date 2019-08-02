Один из старейших клубов Италии "Торино" едет в Беларусь

Однако главный тренер "Шахтера" Сергей Ташуев признается, что не знает, кем играть против клуба из Турина. "Горняки" домашний матч 3-го раунда квалификации Лиги Европы против "Торино" проведут на столичном стадионе "Динамо" 15 августа, а до этого 8 августа команды сыграют в Италии. Напомним, вчера по сумме двух матчей обыгран датский "Эсбьерг". 0:0 на выезде и 2:0 в Солигорске.



