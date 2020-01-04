Рождественский турнир - это и особая добрая атмосфера, когда каждый гость и участник может подарить внимание самым маленьким. Уже завтра все команды-участницы с подарками и материальной помощью отправятся в детские дома семейного типа

Некоторые болельщики получили подарки еще накануне.Самые удачливые унесли с собой памятные презенты - мягкие игрушки - от команды Президента. Но для одного из юных любителей хоккея тот вечер точно запомнится на всю жизнь, а может и придаст мотивации - тренироваться и побеждать в будущем.

Один из воспитанников спортклуба "Минск" получил клюшку Президента из его рук. Да-да, именно на этих кадрах тот самый мальчик, который стоял на трибунах и держал в руках плакат, где рассказал о своей мечте. Журналисты Агентства теленовостей разыскали этого счастливчика. Им оказался 8-летний Вадим Белянин.







Хоккеем мальчик занимается уже 4 года. И это не просто хобби, а уже настоящая мечта - стать великим спортсменом. Поэтому с ранних лет усердно тренируется - по два часа в день четыре раза в неделю. По словам папы, выбор такого зимнего вида спорта неслучайный - Вадим родился в северном городе Воркута.

Таким подарком мальчик пока хвастается только в кругу семьи. Вадим уже рассказал, что эта клюшка будет домашним экспонатом и займет в комнате самое почетное место.



