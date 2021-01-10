Одиночная смешанная эстафета стартует в 16:30

В 16:30 стартует заключительная гонка 5-го этапа - одиночная смешанная эстафета. Здесь каждую сборную будут представлять два спортсмена. Мы же переживаем за Анну Сола и Никиту Лобастова. В прямом эфире сингл-микст покажет телеканал "Беларусь 5".