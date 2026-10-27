Официальный визит: глава МИД Беларуси посетит Вьетнам

Минск и Ханой продолжают укреплять взаимоотношения. Новый импульс достигнутым ранее договоренностям придаст официальный визит министра иностранных дел Беларуси Максима Рыженкова во Вьетнам. Съемочная группа "Первого информационного" уже работает в Ханое.

27 октября в Ханое столбики термометров держатся у отметки в +30 °C, что полностью соответствует климатической норме для этого региона в конце осени.

С официальным визитом ждем в этой стране министра иностранных дел Беларуси Максима Рыженкова по приглашению вьетнамского коллеги. Отметим, что между Беларусью и Вьетнамом установлено стратегическое партнерство, подписи под документом об установлении такого уровня взаимоотношений поставили лидеры стран.

Напомним, глава Вьетнама, руководитель этой страны, был с визитом в нашей стране в мае 2025 года. Тогда переговоры прошли во Дворце Независимости.

Был определен широкий спектр тех тем и возможностей, которые сегодня существуют между странами. Это политика, экономика, торговля, образование, гуманитарная сфера. И такое практическое наполнение как раз-таки придаст и нынешний официальный визит министра иностранных дел Беларуси во Вьетнам.

Будем следить за насыщенной переговорной повесткой уже с 28 октября. У Минска и Ханоя есть очень много перспективных тем к обсуждению: политика, экономика, народная дипломатия и гуманитарные проекты. Нынешний визит позволит придать новый импульс этим взаимоотношениям. Обо всем расскажем в эфире "Первого информационного".