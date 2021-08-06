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Официальное заявление НОК Беларуси о решении дисциплинарной комиссии МОК

НОК Беларуси сделал официальное заявление о решении дисциплинарной комиссии МОК отозвать аккредитации у тренеров по легкой атлетике Юрия Моисевича и Артура Шумака.

Национальный олимпийский комитет Беларуси подтверждает данную информацию, и в ближайшее время тренеры вернутся в Минск. Вместе с темони оставляют за собой право обжаловать данное решение. В свою очередь мы по-прежнему открыты для продолжения диалога и находимся в тесном сотрудничестве с МОК для выяснения всех обстоятельств принятого решения,говорится в заявлении пресс-службы на официальном сайте НОК.

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