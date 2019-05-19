Огонь Европейских игр продолжает путь по Беларуси. "Пламя мира" в Гродненской области

"Пламя мира" продолжает путь по Гродненской области. После областного центра эстафета переместилась в одно из лучших сельских хозяйств страны СПК "Прогресс-Вертелишки". Сотни жителей на главной площади агрогородка встречали хранителей огня песнями и танцами. Организаторы устроили настоящий спортивный фестиваль с интерактивными площадками, уличными играми и необычными соревнованиями. Воспитанники местного центра искусств исполнили "Танец мира". А право первым пронести огоньІІ Европейских игр доверили руководителю хозяйства, Герою Беларуси Василию Ревяке. Следующий этап эстафеты - Августовский канал, туристическая жемчужина Гродненской области. Здесь "Пламя мира" продолжит свой путь уже по воде.