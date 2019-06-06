Огонь Европейских игр продолжает путешествие по Гомелю

Эстафета "Пламя мира" продолжает шагать по стране. Сейчас огонь ІІ Европейских игр в Гомеле. В сегодняшнем маршруте - областная детская больница. Храм здоровья обновили в прошлом году. И теперь это новейший медицинский комплекс. На лечении сейчас здесь 540 детей. Факелоносцев они встретили воздушным флешмобом: выпустили в небо десятки шаров. Участники эстафеты также прошлись по отделениям, навестили тех, кто не смог покинуть больничные палаты, и пожелали скорейшего выздоровления.



"Пламя мира" встречала и кузница легендарных белорусских суперкомбайнов. На одном из них факелоносцы даже преодолели часть пути. Огонь пронесли по цехам предприятия и по выставке образцов белорусского машиностроения.



