3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Огонь Европейских игр продолжает путешествие по Гомелю
Эстафета "Пламя мира" продолжает шагать по стране. Сейчас огонь ІІ Европейских игр в Гомеле. В сегодняшнем маршруте - областная детская больница. Храм здоровья обновили в прошлом году. И теперь это новейший медицинский комплекс. На лечении сейчас здесь 540 детей. Факелоносцев они встретили воздушным флешмобом: выпустили в небо десятки шаров. Участники эстафеты также прошлись по отделениям, навестили тех, кто не смог покинуть больничные палаты, и пожелали скорейшего выздоровления.
"Пламя мира" встречала и кузница легендарных белорусских суперкомбайнов. На одном из них факелоносцы даже преодолели часть пути. Огонь пронесли по цехам предприятия и по выставке образцов белорусского машиностроения.
Президент
Все
Президент Беларуси поздравил Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США
Про какой "должок" председателя Мингорисполкома вспомнил Лукашенко
Лукашенко заявил, что в мире все больше начинают говорить о социализме
Президент Беларуси о материальной поддержке спортсменов: Деньги будут, но нужен результат
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов