Огонь II Европейских игр продолжает эстафетное шествие

Сегодня очередной этап на пути в Беларусь: переезд из итальянского городка Курмайер в столицу Словении - Любляну. Накануне же альпинисты, подняв на вершину горы Монблан факел, вновь передали огонь главного спортивного события Старого Света этого года байкерам. Репортаж из Италии Станислава Липского.



Перед этим был преодолен сложнейший путь на вершину горы Монблан. Вертикальный этап эстафеты получился драматичным: порывы ветра достигали 80 км/ч. На ледовом гребне в таких условиях крайне опасно, но белорусские альпинисты с задачей справились. Ни снегопад, ни усталость не сломили наших ребят. К слову, побывал на Монблане и флаг Белтелерадиокомпании.



Усталость на лице сменилась на улыбку в момент возвращения огня II Европейских игр байкерам. Момент получился эмоциональным. Альпинистам необходимо восстановиться после такого похода. Байкерам же, наоборот, пора отправляться в путь.



