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Огонь II Европейских игр встретили на предприятии по выпуску кондитерских изделий в Бобруйске
"Пламя мира" завершает путешествие по Могилевской области. Сегодня участники эстафеты посещают Бобруйск. Здесь факелоносцы преодолеют производственный маршрут. Огонь уже встретили на предприятии по выпуску кондитерских изделий. "Пламя мира" по цехам по производству глазированного зефира и мармелада пронес белорусский богатырь Сергей Новиков.
Сегодня запланировано посещение еще двух крупных предприятий восточного региона. Ожидается, что "Пламя мира" встретят на заводе по выпуску автомобильных шин, пронесут огонь и по территории сельскохозяйственного кооператива.
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