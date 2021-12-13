Огонь зимнего Европейского юношеского олимпийского фестиваля зажжен в Финляндии

Огонь зимнего Европейского юношеского олимпийского фестиваля зажжен в Вуокатти. В Финляндии перед стартом хоккейного турнира среди сборных до 18 лет состоялось открытие престижных комплексных соревнований. Сборная Беларуси также приняла участие в церемонии и готовится к предстоящему старту.



Для подопечных Андрея Михалева соревнования начнутся уже завтра матчем с соперниками из России. Отметим, зимний Европейский юношеский олимпийский фестиваль перенесен с 2021 года на 20 - 25 марта 20220-го. Однако хоккейный турнир, участие в котором примет и белорусская команда, пройдет 13-17 декабря. Статус хоккейного турнира на предстоящем олимпийском фестивале будет выше, чем в предыдущие годы.