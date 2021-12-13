3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Огонь зимнего Европейского юношеского олимпийского фестиваля зажжен в Финляндии
Огонь зимнего Европейского юношеского олимпийского фестиваля зажжен в Вуокатти. В Финляндии перед стартом хоккейного турнира среди сборных до 18 лет состоялось открытие престижных комплексных соревнований. Сборная Беларуси также приняла участие в церемонии и готовится к предстоящему старту.
Для подопечных Андрея Михалева соревнования начнутся уже завтра матчем с соперниками из России. Отметим, зимний Европейский юношеский олимпийский фестиваль перенесен с 2021 года на 20 - 25 марта 20220-го. Однако хоккейный турнир, участие в котором примет и белорусская команда, пройдет 13-17 декабря. Статус хоккейного турнира на предстоящем олимпийском фестивале будет выше, чем в предыдущие годы.
Другие новости спорта:
Президент
Все
Лукашенко поздравил коллектив журфака БГУ с 80-летием факультета
Лукашенко отметил весомый вклад ВГМУ в развитие отечественного здравоохранения
Лукашенко: Беларусь готова помочь Алжиру в обеспечении продовольственной безопасности
В Беларусь съехались более 600 участников из 45 стран мира для обсуждения евразийской безопасности
Политика
Все
Общество
Все
Аналитик рассказала, на что направлена Хартия многообразия и многополярности в XXI веке
Эксперт: США пытается навязать странам, стремящимся к автономии, свою волю
В ЦИК заработал информационно-справочный центр: как связаться?
Бояшов: Евразийская хартия не даст возникнуть диктату воли одного государства или узкой группы стран
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов