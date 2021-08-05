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И. Курочкина завоевала серебряную медаль Олимпийских игр
Третья медаль белорусов на Олимпиаде в Токио! Очередную награду Игр нашей команде принесла Ирина Курочкина, и это серебро!
Белоруска дошла до финала в борьбе в весовой категории до 57 килограммов. В решающей схватке наша атлетка спорила за золото с олимпийской чемпионкой Рио-де-Жанейро, хозяйкой Игр, трехкратной чемпионкой мира Рисако Каваи. Несмотря на итоговый счет 5:0 в пользу японки, поединок получился упорным - Курочкина пыталась навязать борьбу именитой сопернице, но все же завершила соревнования с серебром, и это также большое достижение для дебютантки Олимпиады! С серебряной наградой и ярким выступлением на Олимпиаде нашу спортсменку поздравил Президент Александр Лукашенко. "Спасибо тебе и твоим наставникам от всех болельщиков за это серебро и позитивные эмоции!", - говорится в Telegram. Сама спортсменка после схватки не смогла сдержать слез.
Ирина Курочкина - серебряный призер Олимпийских игр - 2020 по вольной борьбе
Ирина Курочкина уже сделала свой "олимпийский выбор" - речь о проекте Президентского спортивного клуба. Серебряный призер Игр в Токио решила поддержать Могилевский областной комплексный центр олимпийского резерва - именно туда отправляются 15 тысяч белорусских рублей от Президентского спортивного клуба. Напомним, Ирина была стипендиаткой клуба в 2016-м году.
Олимпиада-2020: борьба
Завтра, напомним, Беларусь уже гарантировала себе минимум одну медаль: Магомедхабиб Кадимагомедов вышел в финал турнира по вольной борьбе в весовой категории до 74-х килограммов. Это значит, что борец обеспечил как минимум серебряную награду Игр в Токио! В 1/8 финала белорус одержал верх над кубинцем Жендри Гарзоном, а в следующем раунде и вовсе выбил одного из фаворитов в этом весе, американца Кайла Дейка, не оставив тому шансов - 11:0. В полуфинале же справился с итальянцем Франком Чамизо - 9:7 и в решающей схватке завтра сойдется с Заурбеком Сидаковым из России.
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