Олимпиада в Токио может стать самой скандальной

Изобилует аномалиями самого разного свойства в эти дни олимпийский Токио. Там вовсю разгораются очередные скандалы. Большинство из них связано с коронавирусными ограничениями. Это касается как атлетов, так и журналистов. К примеру, получить представителям массмедиа доступ в микст-зоны, там, где интервью дают атлеты сразу после выступления, можно лишь в половине случаев. Каким образом организаторы одобряют заявки, до сих пор остается загадкой. Кроме того, участникам Игр все труднее становится показывать свои лучшие результаты из-за жары. Александр Хоровец продолжит тему.

Олимпиада в Токио, по словам и экспертов и участников, не только самая странная, но и претендует на роль самой скандальной. Причины все те же - ковидные ограничения, которые порой доходят до абсурда. К примеру, сборная Нидерландов намерена жаловаться в МОК на условия содержания представителей своей команды. 6 человек из оранжевой делегации заразились коронавирусом и были помещены на карантин. Они живут в специальном отеле, где, по их же словам, страдают без свежего воздуха. Даже приоткрыть форточку и то нельзя. После переговоров атлетам разрешили стоять у открытого окна по 15 минут в день.

Телевизионщики из Латвии попали на карантин

В неприятную коронавирусную ловушку попала и съемочная группа латвийских телевизионщиков. 4 из 14 представителей ТВ-делегации загремели на карантин. Руководителя группы, инженера, журналиста и оператора на 14 дней заперли в отеле. Причина - они стали контактами первого уровня.





На утро четверга диагноз COVID-19 выявили у 24 человек, которые задействованы на Олимпиаде. Это 3 атлета и 21 представитель персонала "Токио-2020". У волонтеров и журналистов без плюс положительных. Итого в коронавирусной изоляции сейчас находятся 193 человека. Вот только у многих журналистов то и дело возникают вопросы, почему с одной стороны на тех, кто задействован на Играх, распространяются самые жёсткие ограничения, в то же время на соревнованиях по велоспорту болельщики в буквальном смысле висят друг на друге, забывая напрочь о респираторном этикете.

20 легкоатлетов оказались вне Олимпиады из-за антидопингового капкана

Не продемонстрируют свой пик спортивной формы и 20 легкоатлетов, которые не выполнили один из пунктов антидопинговых правил. Он гласит, что даже когда не проводятся соревнования, спортсмены должны пройти три допинг-теста с интервалом не менее трех недель в течение 10 месяцев. Иначе отстранение. У нас в антидопинговый капкан попали 3 легкоатлетки. Не из числа явных фаворитов, но олимпийский опыт молодым атлеткам, конечно же, не помешал бы.

Олимпийские испытания жарой

Еще одна напасть на этих играх - жара. Погода в Токио, мягко говоря, не создана для того, чтобы заниматься спортом и показывать максимальный результат. С самого утра здесь около 30 градусов, которые отягощены высокой влажностью. На соревнованиях по стрельбе из лука россиянка Светлана Гомбоева потеряла сознание. Едва в бессознательном состоянии не оказался и теннисист Даниил Медведев, который в матче с итальянцем Фабио Фоньони обратился к судье со словами: "Я могу доиграть. Но я могу умереть. Если я умру, кто будет отвечать?".

Медведев доиграл, выиграл, а организаторы, наконец, услышали мольбы спортсменов и сместили начало теннисных матчей на 4 часа позже.

Хотя и ненадолго, но освежиться можно вот под такими охлаждающими конструкциями. Устройство распыляет воду. Однако такие сооружения есть далеко не везде. К примеру, в международном вещательном центре лично я обнаружил всего одно. Здесь ежедневно работают тысячи журналистов. Да и расположена она в крайне неудобном месте. Так что единственное, что спасает от жары - кондиционеры в помещениях.

В ожидании олимпийских наград

Но все эти коронавирусные ограничения и испытания погодой уйдут на второй план сразу после того, как наши атлеты начнут завоевывать медали. Пока же белорусы все еще в ожидании олимпийских наград. Ближе всего к пьедесталу Токио пока подобрался боксер Владислав Смягликов. Завтра ему нужно выигрывать бой с новозеландцом Давидом Нюка. Это как минимум обеспечит бронзу.