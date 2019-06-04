ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ФутболЕдиноборстваБиатлонВолейболГандболПлаваниеХоккейАвтоспортТеннис

Около 130 тысяч билетов уже продано на II Европейские игры

В зависимости от вида спорта от 10 до 15 % покупателей - иностранцы. Причем, квитки приобретают не только европейцы, а также болельщики из Америки, Азии, Австралии, Африки, Ближнего Востока.

География любителей спорта уже превысила полсотни стран. Пустили в продажу и новый блок билетов на художественную гимнастику, а также церемонии открытия и закрытия. Причем разных ценовых категорий. Чем ближе Игры, тем выше интерес, отмечают организаторы.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все