Около 130 тысяч билетов уже продано на II Европейские игры

В зависимости от вида спорта от 10 до 15 % покупателей - иностранцы. Причем, квитки приобретают не только европейцы, а также болельщики из Америки, Азии, Австралии, Африки, Ближнего Востока.



География любителей спорта уже превысила полсотни стран. Пустили в продажу и новый блок билетов на художественную гимнастику, а также церемонии открытия и закрытия. Причем разных ценовых категорий. Чем ближе Игры, тем выше интерес, отмечают организаторы.



