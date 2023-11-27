Атлеты из 8 стран спорят за медали международного турнира Гран-при на призы Александра Медведя в Минске

Титулованные и перспективные молодые спортсмены - около 200 атлетов из восьми стран - спорят за медали международного турнира Гран-при на призы трехкратного олимпийского чемпиона Александра Медведя. Состязания стартовали предварительными поединками, а после и полуфиналами. Сегодня станут известны имена чемпионов и призеров турнира, который принимает столичный Дворец спорта. Вход на соревнования свободный. Яркие финалы и эмоции с трибун покажет в трансляции в 15:00 спортивный телеканал "Беларусь5".