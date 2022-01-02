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Около 30 спортсменов представят Беларусь на Олимпиаде в Пекине

Чуть больше месяца остается до главного спортивного события года - Олимпийских игр в Пекине.

Ровно через две недели мы узнаем состав белорусской делегации. Планируется, что это будет порядка 30 атлетов. Отбор на Белые игры завершится 16 января.
Из-за коронавируса в Китае ужесточены эпидемические меры. ПЦР-тесты по плану должны будут сдаваться по несколько раз в день. Плюс к этому выступать придется в условиях высокогорья. Однако это не должно помешать нашим участникам бороться за место на пьедестале. Особые ожидания поклонники традиционно связывают с выступлением биатлонистов. Но с надеждой, разумеется, следим и за другими видами спорта.

Первые члены белорусской делегации отправятся в Пекин ориентировочно 25 января. Олимпиада же пройдет с 4 по 20 февраля.

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