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Около одной тысячи допинг-проб сдадут участники II Европейских игр в Минске

Об этом рассказал Георгий Катулин - руководитель фонда дирекции игр, подводя итоги семинара по подготовке к масштабному форуму.

"Сотрудники Национального антидопингового агентства и наши допинг-офицеры будут участвовать в этой программе под руководством ЕОК. И задействованы будут также шапероны. Это люди, сопровождающие атлетов к месту сдачи допинг-проб, чтобы полностью выполнить все антидопинговые правила".

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