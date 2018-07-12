Около одной тысячи допинг-проб сдадут участники II Европейских игр в Минске

"Сотрудники Национального антидопингового агентства и наши допинг-офицеры будут участвовать в этой программе под руководством ЕОК. И задействованы будут также шапероны. Это люди, сопровождающие атлетов к месту сдачи допинг-проб, чтобы полностью выполнить все антидопинговые правила".