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Оле-Гуннар Сульшер утвержден в качестве наставника "Манчестер Юнайтед"
Главный тренер теперь официально. Оле-Гуннар Сульшер утвержден в качестве наставника "Манчестер Юнайтед". Контракт рассчитан на три года. С декабря норвежский специалист занимал должность исполняющего обязанности и за это время успел провести 19 матчей, в которых МЮ одержал 14 побед, дважды сыграл вничью и потерпел 3 поражения. Команда вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов, в Английской премьер-лиге клуб на пятом месте.
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