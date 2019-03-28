Главный тренер теперь официально. Оле-Гуннар Сульшер утвержден в качестве наставника "Манчестер Юнайтед". Контракт рассчитан на три года. С декабря норвежский специалист занимал должность исполняющего обязанности и за это время успел провести 19 матчей, в которых МЮ одержал 14 побед, дважды сыграл вничью и потерпел 3 поражения. Команда вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов, в Английской премьер-лиге клуб на пятом месте.