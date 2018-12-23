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Олег Кубарев покидает пост главного преемника "Торпедо-БелАЗ"

Эту информацию известный белорусский специалист уже подтвердил газете "Прессбол". Возможным преемником наставника из Жодино называют Вадима Скрипченко. “Автозаводцы”, скорее всего, определятся с новым главным тренером до нового года.

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