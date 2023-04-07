Олег Матыцин: Консолидация спортсменов Беларуси и России позволит справиться с санкционным давлением в спорте

Консолидация спортсменов Беларуси и России позволит справиться с санкционным давлением в спорте. Такое мнение высказал профильный министр Российской Федерации накануне во время встречи в Могилевском облисполкоме.

По словам Олега Матыцина, санкции, которые были приняты западными странами и мировым сообществом по отношению к белорусским и российским спортсменам, показали стойкость спортивной сферы в каждой из стран.

Могилевская область принимает мероприятия совместного заседания коллегий Министерства спорта и туризма Беларуси и Министерства спорта России. Одним из вопросов станет проведение в Беларуси II Игр стран СНГ.

