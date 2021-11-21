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Олег Рябцев - бронзовый призер чемпионата мира по прыжкам на батуте
Олег Рябцев выиграл бронзовую медаль чемпионата мира по прыжкам на батуте. Планетарный форум завершился сегодня в Баку. Для белорусского спортсмена это третья награда, завоеванная на данном старте. Напомним, ранее Рябцев в дуэте с Андреем Буйловым стал чемпионом мира в синхронных прыжках, а в компании Ивана Литвиновича и Алексея Дудорова поднялся на высшую ступень пьедестала почета в командном турнире. С прекрасными результатами членов национальной команды по прыжкам на батуте поздравил Александр Лукашенко. Глава государства отметил, что накануне наивысшую оценку получило выступление спортсменов в синхронных прыжках.
Президент Беларуси поздравил с прекрасными результатами членов национальной команды по прыжкам на батуте
"Это было идеальное сочетание молодости, опыта и таланта! И сегодня, заняв высокие места в личных соревнованиях, вы еще раз подтвердили первоклассные традиции отечественной школы прыжков на батуте. Отрадно, что наши батутисты с гордостью несут знамя белорусского спорта, проявляя большой профессионализм, волю к победе и любовь к Родине! Благодарим за это всю команду и тренерский штаб во главе с Ольгой Власовой. Желаю вам крепкого здоровья, удачи и благополучия", - говорится в поздравлении.
Отметим, белорусская сборная с чемпионата мира вернется на родину во вторник рано утром.
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