Олег Рябцев - бронзовый призер чемпионата мира по прыжкам на батуте

"Это было идеальное сочетание молодости, опыта и таланта! И сегодня, заняв высокие места в личных соревнованиях, вы еще раз подтвердили первоклассные традиции отечественной школы прыжков на батуте. Отрадно, что наши батутисты с гордостью несут знамя белорусского спорта, проявляя большой профессионализм, волю к победе и любовь к Родине! Благодарим за это всю команду и тренерский штаб во главе с Ольгой Власовой. Желаю вам крепкого здоровья, удачи и благополучия", - говорится в поздравлении.