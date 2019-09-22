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Ольга Говорцова на турнире WTA International в Ташкенте пробилась в основную сетку

В решающем раунде квалификации 212-я ракетка планеты в трех сетах переиграла румынку Жаклин Кристиан, 6:4, 4:6, 6:1. Призовой фонд турнира 226 тысяч долларов.

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