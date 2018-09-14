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Ольга Говорцова не смогла пробиться в четвертьфинал турнира ВТА в Квебеке

В матче второго круга белоруска уступила хорватке Петре Мартич, 38-ой ракетке мира, в двух сетах - 0:6, 2:6.

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