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Ольга Говорцова не смогла пробиться в третий круг женского одиночного разряда в Венгрии

Ольга Говорцова не смогла пробиться в третий круг женского одиночного разряда на турнире в Венгрии с призовым фондом 100 тысяч долларов. В матче второго раунда белоруска уступила россиянке Виктории Канн, 3:6, 6:4, 4:10.

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