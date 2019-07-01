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Ольга Говорцова - победительница турнира серии ITF в немецком Дармштадте

Призовой фонд соревнований 25 тысяч долларов. В финале белоруска одолела датчанку Клару Таусон - 6:1, 7:6. Отметим, что в мировом рейтинге Говорцова 260-я, оппонентка по решающей игре - 385-я.

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