Ольга Говорцова покидает Ташкент

Ольга Говорцова не пробилась в 1/8 финала на турнире в Узбекистане. В первом круге соревнований (призовой фонд 250 тысяч долларов) белоруска уступила 87-й ракетке мира Татьяне Марии из Германии 6:7, 1:6. Отметим, Ольга пробилась в основную сетку турнира через квалификацию.