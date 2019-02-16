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Ольга Говорцова пробилась в полуфинал турнира серии ATF в США

Ольга Говорцова пробилась в полуфинал турнира серии ATF в США с призовым фондом в 25 тысяч долларов. Белоруска выбила из борьбы Хуа-Чень Ли из Тайваня - 3:6, 6:3, 6:3. За выход в решающий матч Говорцова поспорит с американкой Кори Гауфф.

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