Ольга Говорцова пробилась в полуфинал турнира серии ATF в США с призовым фондом в 25 тысяч долларов. Белоруска выбила из борьбы Хуа-Чень Ли из Тайваня - 3:6, 6:3, 6:3. За выход в решающий матч Говорцова поспорит с американкой Кори Гауфф.