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Ольга Говорцова пробилась во второй круг квалификации турнира WТА в Ташкенте

212-ая ракетка планеты Ольга Говорцова пробилась во второй круг квалификации турнира WТА в Ташкенте. В первом же раунде она отдала лишь один гейм более рейтинговой теннисистке словенке Даниле Якупович, 6:1, 6:0. Призовой фонд турнира - 226 тысяч долларов.

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