212-ая ракетка планеты Ольга Говорцова пробилась во второй круг квалификации турнира WТА в Ташкенте. В первом же раунде она отдала лишь один гейм более рейтинговой теннисистке словенке Даниле Якупович, 6:1, 6:0. Призовой фонд турнира - 226 тысяч долларов.