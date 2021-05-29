Ольга Говорцова сыграет в основной сетке Roland Garros

Ольга Говорцова все же сыграет в основной сетке Roland Garros. Белоруска выиграла жребий лаки-лузеров. Напомним, Говорцова уступила в финале квалификации. В первом круге основы белоруска, которая на данный момент занимает 138 строчку мирового рейтинга, встретится с россиянкой Еленой Весниной.