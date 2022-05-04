Ольга Говорцова уступила в 1/16 финала теннисного турнира США

Ольга Говорцова не смогла доиграть матч со второй сеяной на турнире в Бонита-Спрингс в США с призовым фондом в 100 тысяч долларов. В 1/16 финала белоруска встречалась с представительницей Германии Татьяной Марией. Первый сет оставила за собой оппонентка - 6:4. Во второй партии при счете 1:0 в свою пользу Говорцова отказалась от продолжения борьбы.