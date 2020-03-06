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Ольга Говорцова выбыла в 1/8 финала теннисного турнира в Монтеррее

Ольга Говорцова вслед за Викторией Азаренко проигрывает в мексиканском Монтеррее. Во втором круге соревнований с призовым фондом 250 тысяч долларов белоруска уступила представительнице Украины Элине Свитолиной 3:6, 4:6. В четвертьфинале 7-ая ракетка мира сыграет с канадкой Лейлой Энни Фернандес.

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