Ольга Говорцова вышла во второй круг турнира ИТФ в американском Сюрпрайзе с призовым фондом 25 000 долларов. В первом раунде белоруска обыграла француженку Ализе Лим 6:3, 2:6, 6:2. В 1/8 соревнований Говорцова встретится с Марией Боузковой. Соперница выше Ольги в мировом рейтинге на 187 позиций.



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