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Ольга Говорцова завершила выступление в Монтеррее
Ольга Говорцова вслед за Викторией Азаренко проигрывает в мексиканском Монтеррее. Во втором круге соревнований с призовым фондом 250 тысяч долларов белоруска уступила представительнице Украины Элине Свитолиной 3:6, 4:6. В четвертьфинале седьмая ракетка мира сыграет с канадкой Лейлой Эни Фернандез.
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