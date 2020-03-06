Ольга Говорцова завершила выступление в Монтеррее

Ольга Говорцова вслед за Викторией Азаренко проигрывает в мексиканском Монтеррее. Во втором круге соревнований с призовым фондом 250 тысяч долларов белоруска уступила представительнице Украины Элине Свитолиной 3:6, 4:6. В четвертьфинале седьмая ракетка мира сыграет с канадкой Лейлой Эни Фернандез.