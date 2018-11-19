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Ольга Хижинкова и Надежда Скардино приняли участие в марафоне в Вероне
В Вероне прошел ежегодный марафон. Участие в нем приняли мисс Беларусь - 2008, пресс-секретарь футбольного клуба "Динамо-Брест" Ольга Хижинкова и олимпийская чемпионка Надежда Скардино. Биатлонистка стала второй на дистанции в 10 километров, а Ольга за три часа 42 минуты преодолела 42 км.
Отметим, для Ольги Хижинковой это второй марафон. В 2017 году она стала первой мисс в мире, которая пробежала классический марафон во Флоренции.
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