Ольга Хижинкова и Надежда Скардино приняли участие в марафоне в Вероне

В Вероне прошел ежегодный марафон. Участие в нем приняли мисс Беларусь - 2008, пресс-секретарь футбольного клуба "Динамо-Брест" Ольга Хижинкова и олимпийская чемпионка Надежда Скардино. Биатлонистка стала второй на дистанции в 10 километров, а Ольга за три часа 42 минуты преодолела 42 км.