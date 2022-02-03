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Ольга Макей с актуальными новостями из олимпийского Пекина

В Пекин прибыла и творческая команда Белтелерадиокомпании - это технические сотрудники, работники "Беларусь 5" и Агентства теленовостей. Наш корреспондент Ольга Макей расскажет о том, что окружает олимпийский Пекин. Подробности в видео.

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