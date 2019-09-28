Ольга Мазуренок пятая в марафоне на чемпионате мира по легкой атлетике

Ольга Мазуренок заняла пятое место в марафоне на чемпионате мира по легкой атлетике, который накануне стартовал в катарской Дохе. Белоруска преодолела 50 километров за 2 часа 36 минут и 21 секунду. Равных же не было кенийке Рут Чепнгетич. Ольга проиграла победительнице марафона чуть меньше четырех минут. Кроме того, наши спортсменки Анастасия Иванова и Светлана Куделич заняли соответственно 17-ое и 32-ое места.