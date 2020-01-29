3.42 RUB
3.35 USD
3.56 EUR
ЭкономикаПолитикаПрезидентОбществоТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Олимпиада-2020. Тур по деревне спортсменов
"Олимпиада-2020" в Токио станет самой экологичной за всю историю проведения Игр. За 176 дней до старта организаторы продемонстрировали общественности Деревню атлетов, где пройдет церемония приветствия команд. На объекте будут работать универсальный магазин, кафе и медиацентр. "Вилладж Плаза" строят из древесины, которую привезли из 62 муниципалитетов Японии. После завершения главного старта четырехлетия его разберут, древесину вернут назад для последующей переработки.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
"Мне стыдно за нашу власть" - поляк рассказал о байках про Беларусь, которые разошлись в его стране
Всеобщую известность приобрел семейный рецепт хлеба Ирины Жудрик
Уникальный колокол-богатырь подарили православному храму под Брестом
Дело об атаке дрона на базу ОМОН окончено - Павлу Кулаженко и Виталию Потехину предъявлено обвинение
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
В Польше белорусский автобус съехал в кювет - есть пострадавшие
Биоконсерванты по завышенным ценам поставляли в Брестской области. Ущерб - более 2,5 млн рублей
Нетрезвая минчанка избила 5-летнюю дочь за плохую уборку - возбуждено уголовное дело
В столице Бразилии у здания Верховного суда прогремели два взрыва