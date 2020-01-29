Олимпиада-2020. Тур по деревне спортсменов

"Олимпиада-2020" в Токио станет самой экологичной за всю историю проведения Игр. За 176 дней до старта организаторы продемонстрировали общественности Деревню атлетов, где пройдет церемония приветствия команд. На объекте будут работать универсальный магазин, кафе и медиацентр. "Вилладж Плаза" строят из древесины, которую привезли из 62 муниципалитетов Японии. После завершения главного старта четырехлетия его разберут, древесину вернут назад для последующей переработки.